В Саратове вандалы вновь изуродовали памятник «Позвони маме», расположенный в Детском парке областного центра.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, у памятника было отломано окно.

Напомним, скульптура работы Виктора Пальмина в виде женщины у окна с телефоном и кошкой была установлена в Детском парке 1 июня 2019 года.

Вандалы уже ломали элемент окна. И сделали это снова.

Сотрудники администрации Фрунзенского района направили обращение в полицию для проведения проверки и принятия мер в рамках имеющихся полномочий. Скульптура будет восстановлена в ближайшее время.