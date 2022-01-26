По данным на вечер 25 января в Саратове насчитывалось порядка 100 контейнерных площадок, с которых был нарушен график вывоза отходов. В 30% случаев причиной невывоза стали припаркованные вблизи мест накопления ТКО автомобили, в остальных случаях отсутствовал проезд для мусоровозов из-за нерасчищенного снега.

«Мы понимаем сложности автовладельцев, когда нет возможности долго искать место для парковки. Однако оставить машину около контейнерной площадки – значит сорвать график вывоза отходов и без того в сложных условиях после снегопадов, значит спровоцировать переполнение контейнеров, антисанитарную обстановку и обоснованное недовольство людей из близстоящих домов», — обратился к владельцам автомобилей директор саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

В то же время к более 50 контейнерным площадкам на вчерашний день отсутствовал проезд из-за снежных заносов или некачественной расчистки снега во дворах жилых домов. Данный вопрос находится в зоне ответственности управляющих компаний, поэтому специалисты регоператора убедительно просят расчистить дороги и обеспечить доступ к контейнерным площадкам для вывоза скопившихся отходов.

Напомним, что по вопросам работы мусоровывозящих компаний жители могут обратиться в контакт-центр саратовского филиала АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90. Все поступившие обращения передаются в профильные подразделения для оперативного решения вопроса.