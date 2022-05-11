В Саратове ветеран Великой Отечественной Войны не получил положенную ему по закону выплату президента России Владимира Путина.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в прокуратуре Саратовской области, участнику боевых действий против фашистов отказали в выплате в Пенсионном фонде.

Возмущенный отказом ветеран ВОВ обратился с заявлением в прокуратуру, сотрудники которой установили, что заявитель действительно является ветераном Второй мировой войны, а значит ему положена выплата по указу Владимира Путина.

После вмешательства прокуратуры ветеран получил единовременную выплату в размере 55 тысяч рублей.