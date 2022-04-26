Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове ветрено и до +18 градусов РубрикиНовости Саратова В Саратове ветрено и до +18 градусов По Новости Саратова - 26.04.2022 91 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Во вторник 26 апреля в Саратове ожидается пасмурная, но теплая погода. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, столбик термометра покажет днем +18 градусов. Ветер южного направления с порывами до 10 м/с. Осадки синоптики не прогнозируют. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА 26 апреля — Международный день памяти о чернобыльской катастрофе В Саратове дом рухнул и убил мужчину во время демонтажа стен В столкновении автомобилей «Ford» и «УАЗ» под Саратовом пострадали три человека ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ 26 апреля — Международный день памяти о чернобыльской катастрофе Новости Саратова - 26.04.2022 0 Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Тогда в результате взрыва был полностью разрушен реактор четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанци у города Припять... В Саратове ветрено и до +18 градусов 26.04.2022 В Саратове дом рухнул и убил мужчину во время демонтажа стен 26.04.2022 В столкновении автомобилей «Ford» и «УАЗ» под Саратовом пострадали три человека 26.04.2022 Мэрия Саратова объявила 1 мая вместо демонстрации на Театральной площади ярмарку 26.04.2022