Во вторник 26 апреля в Саратове ожидается пасмурная, но теплая погода. 

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, столбик термометра покажет днем +18 градусов.

Ветер южного направления с порывами до 10 м/с.

Осадки синоптики не прогнозируют. 

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