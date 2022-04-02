Сегодня, 2 апреля, в Саратове вновь эвакуируют сотрудников и посетителей торгового центра «Триумф Молл».

Из-за угрозы минирования на месте работают сотрудники спецслужб.

Напомним, «Триумф», уже эвакуировали на этой неделе.