Сегодня, 2 апреля, в Саратове вновь эвакуируют сотрудников и посетителей торгового центра «Триумф Молл». 

 Из-за угрозы минирования на месте работают сотрудники спецслужб. 

Напомним, «Триумф», уже эвакуировали на этой неделе.

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