Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове вновь эвакуируют ТЦ «Триумф Молл» РубрикиНовости Саратова В Саратове вновь эвакуируют ТЦ «Триумф Молл» По Новости Саратова - 02.04.2022 147 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 2 апреля, в Саратове вновь эвакуируют сотрудников и посетителей торгового центра «Триумф Молл». Из-за угрозы минирования на месте работают сотрудники спецслужб. Напомним, «Триумф», уже эвакуировали на этой неделе. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Володин: Предлагаю подумать о вовлечённости детей в общественно-полезную работу Панков: Проект Володина по ремонту тротуаров помогает сделать Саратов комфортней Бусаргин: Дольщикам ЖК «Победа» перечислили компенсаций на 1,264 млрд рублей ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Володин: Предлагаю подумать о вовлечённости детей в общественно-полезную работу Новости Саратова - 02.04.2022 0 Спмкер ГД Вячеслав Володин: -Любовь к труду… Поступают обращения от родительского сообщества, учителей. Делятся своими переживаниями, что раньше помыть доску, подмести пол, убраться в классе, полить... В СГЮА отпраздновали День единения народов Беларуси и России 02.04.2022 В Саратове вновь эвакуируют ТЦ «Триумф Молл» 02.04.2022 «Мисс Навруз Мира — 2022» выбрали в Саратове 02.04.2022 Панков: Проект Володина по ремонту тротуаров помогает сделать Саратов комфортней 02.04.2022