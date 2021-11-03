Единая дежурная служба Саратова прекращала работу из-за отключения электричества.

Поэтому граждан призывали обращаться по телефонам 73-43-11 и 37-13-08.

Сейчас проблема устранена и доступны старые цифры — 659-659.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА