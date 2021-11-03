Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове вновь заработала ЕДДС РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратове вновь заработала ЕДДС По Новости Саратова - 03.11.2021 78 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Единая дежурная служба Саратова прекращала работу из-за отключения электричества. Поэтому граждан призывали обращаться по телефонам 73-43-11 и 37-13-08. Сейчас проблема устранена и доступны старые цифры — 659-659. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Новая фабрика мороженного под Саратовом обеспечит 286 рабочих мест Водолазы начали пилить старую баржу на территории будущей набережной Саратова В массовом ДТП у Маркса пострадали два человека ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Новая фабрика мороженного под Саратовом обеспечит 286 рабочих мест Новости Саратова - 03.11.2021 0 Завершается строительство новой фабрики мороженного под Саратовом. На строительной площадке побывал губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Строительство нового цеха «Белой долины» длилось почти 2 года.... Водолазы начали пилить старую баржу на территории будущей набережной Саратова 03.11.2021 В массовом ДТП у Маркса пострадали два человека 03.11.2021 Всероссийский акселератор социальных инициатив RAISE открывает возможности социального предпринимательства для студентов 03.11.2021 Тело жительницы Саратова пять дней пролежало в комнате на кровати 03.11.2021