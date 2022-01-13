Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове во время снегопада дерево рухнуло на авто РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратове во время снегопада дерево рухнуло на авто По Новости Саратова - 13.01.2022 125 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сильный снегопад в Саратове стал причиной ЧП. Во дворе девятиэтажки на Шелковичной улице ветка дерева не выдержала снега и упала на припаркованный автомобиль. Об этом рассказали горожане в соцсетях. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА До конца 2022 года в Саратовской области газифицируют более 5 тысяч домов Мужчина пострадал в ДТП в Вольском районе Отряд тяжелой техники облспаса расчищает саратовские дороги ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ До конца 2022 года в Саратовской области газифицируют более 5 тысяч... Новости Саратова - 13.01.2022 0 До конца 2022 года в Саратовской области будет газифицировано более 5 тысяч домов, в которых живёт около 15 тысяч человек. Об этом глава региона... Мужчина пострадал в ДТП в Вольском районе 13.01.2022 Отряд тяжелой техники облспаса расчищает саратовские дороги 13.01.2022 Количество вагонов в саратовских электричках увеличится с 14 января 13.01.2022 Саратовские школьники будут продолжать учиться при омикроне 13.01.2022