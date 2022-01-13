Сильный снегопад в Саратове стал причиной ЧП.

Во дворе девятиэтажки на Шелковичной улице ветка дерева не выдержала снега и упала на припаркованный автомобиль.

Об этом рассказали горожане в соцсетях.

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