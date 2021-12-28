Полиция ищет нарушителя.

Авария с двумя пострадавшими пешеходами произошла 27 декабря в Заводском районе Саратова.

Как сообщили в городской ГИБДД, примерно в 14.00 у дома № 5 на Ново-крекингском проезде неизвестный водитель на машине «Lada Vesta» сбил двух женщин 79 лет и 61 года. После чего машина скрылась с места происшествия.

Пенсионерки с травмами госпитализированы.

В связи с произошедшим саратовская Госавтоинспекция обращается к свидетелям ДТП. Всех, кому что-либо известно о происшествии, просят звонить по телефонам: 75-05-09 и 02. Анонимность гарантируется.