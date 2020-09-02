В Саратове инспекторы ГИБДД с 19 по 29 августа проводили рейды по автобусам. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

За это время осмотрели более 650 единиц общественного транспорта, выяснилось, что 28 из них выходили на линию с неисправностями, 99 водителей игнорировали масочный режим. Выявили 186 и других нарушений ПДД.

Кроме того, 15 августа выявили, что водитель 52 маршрутки без прав на перекрестке улиц Радищева и Челюскинцев обгонял автобус по встречке, за что его привлекли к административной ответственности. Возникли вопросы и к перевозчику, который выпускает своих подчиненных на линию без специализированных документов.

Выяснилось, что 25 августа водитель 53 маршрута ехал по полосе для встречного движения, за что его привлекли к административной ответственности.

За нарушение правил перевозки пассажиров составили 44 административных материала.