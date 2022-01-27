В Кировский отдел полиции обратился 33-летний житель Энгельса с заявлением о краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Мужчина пояснил, что после поездки в такси обнаружил, что телефона нет. Заявитель подумал, что оставил сотовый в машине, однако водитель заверил, что чужое имущество не находил. Сумма ущерба составила 19 тысяч рублей. По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками уголовного розыска в отдел полиции по подозрению в совершении кражи был доставлен 32-летний житель Саратова, водитель такси. Мужчина признался, что на самом деле нашел телефон клиента в салоне автомобиля, но вместо того, чтобы вернуть хозяину, сдал его в комиссионный магазин за 6500 рублей.