Накануне в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области состоялось рабочее совещание по вопросам масочного режима и обязательной вакцинации водителей предприятий.

Замминистра Иван Козаченко напомнил перевозчикам, что важно контролировать график движения транспорта и наличие масок у всех пассажиров. Касательно обязательной вакцинации Козаченко сообщил, что Саратов и Энгельс отстают по прививкам.

Он напомнил, что до 15 ноября 80% работников должны быть вакцинированы. Водители, которые не захотят сделать прививку, будут отстранены вплоть до лишения зарплаты.