В Саратове вынесен обвинительный приговор 43-летнему водителю «Спецтехавто».

Напомним, мужчина за рулём грузовика насмерть сбил пенсионерку. Как сообщили в областной прокуратуре, днем 18 октября 2021 года мужчина, управляя технически исправным автобетоносмесителем, ехал по проспекту Строителей от Ломоносова в сторону Шехурдина.

Подьехав к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой, водитель бетономешалки не уступил дорогу 72-летней пенсионерке и сбил ее.

В результате полученных травм пожилая женщина скончалась через два дня после ДТП.

Суд назначил водителю по ч.3 ст.264 УК РФ наказание в виде одного года в колонии-поселении и на 3 года лишил его права водить машины.

Кроме того, с предприятия «Спецтехавто» в пользу родных погибшей взыскано судом 300 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.