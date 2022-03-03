Задержан мужчина, подозреваемый в краже имущества из квартиры жительницы поселка Солнечный. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

В ночь с 20 по 21 февраля неизвестный проник в квартиру 21-летней девушки, откуда похитил ноутбук и золотые серьги. Предварительная сумма ущерба составила более 45 тысяч рублей.

По случаю возбуждено уголовное дело.

В результате полиция задержала 47-летнего подозреваемого. Оказалось, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж.

Он сознался в содеянном, пояснив, что залез на козырек дома, отжал пластиковое окно, оставленное приоткрытым, проник в квартиру на втором этаже и похитил вещи.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу.