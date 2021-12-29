Сегодня, 29 декабря, были проведены восстановительные работы.

Несколько лет назад в центре Саратова была установлена инсталляция, посвященная жизни и творчеству Олега Табакова. Саратовцы жаловались, что вандалы неоднократно ломали элементы конструкции.

Дважды администрации Волжского района данный объект был восстановлен. Однако

неизвестные вновь оторвали фотографии и испортили таблички. Горожане обратились с жалобой на это в пресс-службу спикера ГД Вячеслава Володина.

Сегодня композиция была восстановлена. Администрация города напоминает, что необходимо бережно относиться к подобным объектам.