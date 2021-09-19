Сломанный вандалами памятник в Детском парке Саратова вернул себе первоначальный вид.

Об этом сообщает в соцсети ВКонтакте житель областного центра Роман Белоусов.

— Писал несколько недель назад об акте вандализма к памятнику «Позвони маме», установленному в Детском парке, а именно о сломаном элементе — окне. Сейчас я снова в парке, хочу сообщить: памятник восстановлен! Спасибо городским властям, — делится радостью саратовец.

В комментариях к посту многие отметили, что, как только видят этот памятник, сразу звонят своим мамам. Настолько скульптурная композиция полюбилась жителям Саратова.

Фото: соцсети