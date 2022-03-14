Администрация Октябрьского района МО «Город Саратов» ответила на жалобы жителей о провале на пешеходной дороге возле парка «Лукоморье».

По их словам, ООО «КВС» проведут обследование участка для выяснения причины провала и принятия мер по восстановлению покрытия.

Ресурсоснабжающей организации указано на необходимость проведения работ по ограждению участка для обеспечения безопасности горожан.

Кроме того, данной организации будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.