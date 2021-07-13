В Саратове спустя почти 100 лет принято решение возродить триумфальную арку, которая была построена в 1871 году к визиту императора Александра II. Об этом сообщает председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

«Царские ворота» снесли в 1925-1927 годах. Она находилась на пересечении Большой Сергиевской и Никольской улиц, теперь это улицы Чернышевского и Радищева. Новый объект хоть и будет новоделом, но должен стать точной копией утраченной арки.

Сохранение исторической памяти для саратовцев всегда было незыблемым долгом. Считаю, что будет правильным спустя почти столетие возродить этот объект. На данный момент территорию занимает КПП, относящееся к ПАО «Т Плюс». С компанией есть понимание по разрешению ситуации, будем работать в направлении выделения земельного участка под строительство, — отметил Роман Бусаргин.

Сейчас готовится предпроектное предложение, которое будет обсуждаться с краеведами и градозащитниками. Бусаргин отметил, что строительство арки – благотворительный проект. Если все задачи будут выполнены оперативно, арка может появиться уже в этом году.

Напомним, в прошлую пятницу мэр Саратова Михаил Исаев встретился с инвесторами, которые намерены застроить территорию бывшего комбикормового завода на новой набережной. Они также займутся и реконструкцией арки.

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