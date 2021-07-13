В Саратове спустя почти 100 лет принято решение возродить триумфальную арку, которая была построена в 1871 году к визиту императора Александра II. Об этом сообщает председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

«Царские ворота» снесли в 1925-1927 годах. Она находилась на пересечении Большой Сергиевской и Никольской улиц, теперь это улицы Чернышевского и Радищева. Новый объект хоть и будет новоделом, но должен стать точной копией утраченной арки.

— Сохранение исторической памяти для саратовцев всегда было незыблемым долгом. Считаю, что будет правильным спустя почти столетие возродить этот объект. На данный момент территорию занимает КПП, относящееся к ПАО «Т Плюс». С компанией есть понимание по разрешению ситуации, будем работать в направлении выделения земельного участка под строительство, — отметил Роман Бусаргин.

Сейчас готовится предпроектное предложение, которое будет обсуждаться с краеведами и градозащитниками. Бусаргин отметил, что строительство арки – благотворительный проект. Если все задачи будут выполнены оперативно, арка может появиться уже в этом году.

Напомним, в прошлую пятницу мэр Саратова Михаил Исаев встретился с инвесторами, которые намерены застроить территорию бывшего комбикормового завода на новой набережной. Они также займутся и реконструкцией арки.