В Октябрьском районе неизвестные спилили металлический забор. Об этом в редакцию интернет-издания «Новости Саратова» сообщили очевидцы.

Возмущенные жители рассказали, что от действий вандалов пострадал металлический забор, огораживающий сквер Борцам революции. Поврежденный участок находится со стороны 2-й Садовой возле входа в городской пар «Лукоморье».

На присланных фотографиях видно, что часть ограждения отсутствует. Кроме того, металлическая конструкция частично погнута.

Саратовцы предположили, что целью вандалов являлось подзаработать на сдаче металлолома.