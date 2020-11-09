Впервые России по заявлению Регионального оператора по обращению с ТКО возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц управляющей компании. Руководители ООО «УК «Стимул» подозреваются в нецелевом использовании собранной с жильцов платы за обращение с ТКО.

Домам под управлением «УК «Стимул» в течение двух лет оказывалась услуга по обращению с ТКО, в адрес УК направлялись платежные документы, однако оплата производилась лишь частично. Общая сумма задолженности на момент подачи заявления в правоохранительные органы составила более трех миллионов рублей. По результатам оперативной проверки в отношении должностных лиц УК было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

— В арбитражном суде сейчас рассматривается дело о взыскании задолженности с этой недобросовестной компании. В апреле прошлого года мы перевели жителей 33 домов этой УК на прямые расчеты. В подавляющем большинстве случаев долги УК не связаны с отсутствием оплат от непосредственных потребителей ЖКУ, вопрос в честности и добросовестности руководителей. Мы будем добиваться уголовного преследования таких управленцев. Сейчас в правоохранительных органах рассматриваются еще пять наших заявлений в отношении руководителей и учредителей управляющих компаний, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Отметим, что общая сумма задолженности за услуги по обращению с ТКО управляющих организаций Саратова на 1 ноября 2020 составляет 242,6 миллиона рублей. В том числе сумма просроченной задолженности составляет 178,2 миллиона рублей.

Жители многоквартирных домов могут самостоятельно контролировать платежную дисциплины своей управляющей организации. На официальном сайте АО «Управление отходами» ежемесячно публикуются суммы задолженности и оплаты каждой управляющей организации Саратова. Для этого необходимо перейти по ссылке.