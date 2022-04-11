В Саратове врачи удалили аппендикс женщине на последнем месяце беременности. Об этом сообщили в пресс-службе самой больницы.

По словам сотрудников ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 1 им.Ю.Я.Гордеева», пациентка на девятом месяце беременности жаловалась на острую боль внизу живота справа и тошноту. После совещания с участием заместителей главного врача, сотрудников кафедр и ведущих специалистов больницы ей диагностировали острый аппендицит.

Женщину экстренно подготовили к операции. Врач-акушер-гинеколог Юлия Михайлова совместно с врачом-анестезиологом Еленой Павловой успешно провела роды путем кесарева сечения, после чего заведующим отделением хирургии Валерием Козловым и врачом – хирургом Еленой Асоцкой пациентке удалили аппендикс. Мама и новорождённый находятся в стабильном состоянии.

— Наша больница является многопрофильным учреждением, что позволяет в экстренных ситуациях привлечь высококвалифицированных врачей разных специальностей, в кратчайшие сроки поставить диагноз и выработать тактику лечения в условиях одного стационара. В больнице регулярно выполняются сложнейшие операции благодаря постоянному обмену опытом с ведущими мировыми врачами и внедрению новейших технологий, — отметил главный врач больницы Евгений Ковалев.