На территории Саратова ведутся круглосуточные работы по очистке дорог, тротуаров, общественных пространств, проводится комплексная уборка.

Для освобождения улиц города от машин, припаркованных с нарушениями и мешающих уборке, привлекаются сотрудники ГИБДД. За прошлые сутки были эвакуированы 29 автомобилей, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня в случае необходимости будут эвакуированы автомобили, припаркованные под запрещающими знаками, а также брошенные на проезжей части по следующим улицам:

— ул. Навашина;

— ул. Чернышевского от ул. 2-й Садовая до ул. 3-я Дегтярная;

— ул. Ульяновская от ул. Рахова до ул. Вольская;

— ул. Кутякова от ул. Рахова до ул. Астраханская;

— ул. Вольская от ул. им. Сакко и Ванцетти до ул. 53-й Стрелковой

дивизии;

— ул. Белоглинская от ул. Вольская до ул. Чапаева;

— ул. Чапаева от ул. Белоглинская до ул. Бахметьевская;

— ул. Лермонтова от ул. Октябрьская до Обуховского пер.;

— ул. Дегтярная от ул. Чернышевского до ул. Б. Садовая;

— ул. 2-я Садовая от ул. Рахова до Хользунова.