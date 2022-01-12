В Саратовской области запланирована плановая профилактика телерадиопередающего оборудования, сообщает «Саратовский областной радиотелевизионный передающий центр».

-Возможны кратковременные приостановки трансляции общедоступных общероссийских каналов (20 телеканалов и 3 радиостанции), аналоговых телеканалов и радиостанций, транслируемых в FM диапазоне. Отключения согласованы с редакциями вещателей и проводятся во время отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ. 12 января профилактические работы пройдут в Балашовском районе, 17 января – в Балакове, Алгае, Ершове, 19 января – в Саратове, 27 января – в Перелюбе,-указано в сообщении компании.

Работы пройдут с 12 по 27 января.