В ночь с 22 на 23 февраля с 20:00 до 5:00 в Саратове запланировано ограничение движения и парковки от путепровода на 3-й Дачной в сторону улицы Ипподромная. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 21:00 ограничение начнет действовать на улице Дзержинского от Вольской до Горького.

Завтра с 8.00 до 16.00 часов мероприятия по уборке продолжатся на пересечении улицы Антонова и Чехова.

В случае необходимости, машины, мешающие уборке, будут эвакуированы. За прошедшие сутки на штрафстоянки увезли 21 автомобиль.