Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове вспыхнул дом на Энергетиков РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В Саратове вспыхнул дом на Энергетиков По Новости Саратова - 17.01.2022 28 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber 16 января в 16:12 м. на пульт «01» в Саратове поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме на улице Энергетиков в Заводском районе. Горели электрические счетчики на площади 1 квадратный метр. Пламя ликвидировали два пожарных расчета. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Бусаргин предложил сменить чиновников в четырех районах Саратовской области В Кировском районе Саратова мужчина с ножом ограбил ларек быстрого питания Саратовец ограбил ларек с шаурмой на Сенном ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Бусаргин предложил сменить чиновников в четырех районах Саратовской области Новости Саратова - 17.01.2022 0 Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал об итогах межведомственной комиссии по мобилизации и борьбе с нелегальной занятостью подвела итоги деятельности за 2021 год.... В Кировском районе Саратова мужчина с ножом ограбил ларек быстрого питания 17.01.2022 В Саратове вспыхнул дом на Энергетиков 17.01.2022 Саратовец ограбил ларек с шаурмой на Сенном 17.01.2022 Формирование навыков цифровой гигиены и этикета у детей выйдет на уровень... 17.01.2022