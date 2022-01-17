16 января в 16:12 м. на пульт «01» в Саратове поступил сигнал о

пожаре в частном деревянном доме на улице Энергетиков в Заводском районе.

Горели электрические счетчики на площади 1 квадратный метр.

Пламя ликвидировали два пожарных расчета.