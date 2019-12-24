В областном центре в 16:35 встали трамваи № 3.

Об этом информируют в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова».

Вагоны встали между остановками «Вишневая» и «1-я Дачная» в сторону мирного переулка.

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