Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове встали трамваи №3 РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратове встали трамваи №3 По Новости Саратова - 13.12.2021 91 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове сегодня встали трамваи №3. Об этом сообщили в профильной группе соцсети «ВКонтакте». Движение прервалось у остановки «По требованию» в обе стороны из-за обесточки. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Насильника годовалой девочки из Ершова взяли под стражу до февраля Михаил Исаев поручил проинвентаризировать будущее пешеходное кольцо в Саратове Две улицы в Ленинском районе Саратова остались без воды ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Насильника годовалой девочки из Ершова взяли под стражу до февраля Новости Саратова - 13.12.2021 0 Перед судом возбуждено ходатайство об избрании мужчине, обвиняемому в сексуальном насилии над ребенком в Ершове, меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и... Михаил Исаев поручил проинвентаризировать будущее пешеходное кольцо в Саратове 13.12.2021 Две улицы в Ленинском районе Саратова остались без воды 13.12.2021 Завод в Балакове выплатил сотрудникам зарплату на 2,6 млн после вмешательства... 13.12.2021 Приставы поймали на дорогах Энгельса 25 должников 13.12.2021