Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове встали трамваи и троллейбусы восьми маршрутов РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратове встали трамваи и троллейбусы восьми маршрутов По Новости Саратова - 02.02.2022 79 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове прервано движение восьми маршрутов электротранспорта. Движение трамваев №№3, 9, 10 и 11 прервано в Мирном переулке. Троллейбусы №№5, 5а, 7 и 11 стоят на площади Ленина. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Арбитражный суд удовлетворит иск о возврате земли под рестораном музею Федина Чиновники пообещали сохранить «Дом с башенкой» в Саратове Саратовские спортсмены готовятся к олимпийским играм в Пекине ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Арбитражный суд удовлетворит иск о возврате земли под рестораном музею Федина Новости Саратова - 02.02.2022 0 Сегодня состоялось очередное заседание Арбитражного суда по иску музея Федина и правительства Саратовской области к предпринимательнице Надежде Шиловской. Ее в СМИ называют матерью скандально... Чиновники пообещали сохранить «Дом с башенкой» в Саратове 02.02.2022 Саратовские спортсмены готовятся к олимпийским играм в Пекине 02.02.2022 За сутки от коронавируса скончались 12 жителей Саратовской области 02.02.2022 На Ильинской площади в Саратове открыли МФЦ 02.02.2022