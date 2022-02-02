В Саратове прервано движение восьми маршрутов электротранспорта.

Движение трамваев №№3, 9, 10 и 11 прервано в Мирном переулке.

Троллейбусы №№5, 5а, 7 и 11 стоят на площади Ленина.

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