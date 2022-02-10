Трамваи пяти маршрутов в Саратове не смогли выехать на линии утром 10 февраля.

Трамваи №№ 4, 6, 9, 10, 11 (до улицы Осипова) — на линиях.

А вот расчистка путей на маршрутах №№ 3 и 8 завершится ориентировочно в 15.00, на маршрутах 2, 5 и 7 также ведутся работы, — проинформировали в пресс-службе мэрии.

Что касается автобусов, то они все выехали по своим маршрутам. При этом «имеются локальные затруднения по ходу следования из-за буксующих на подъемах большегрузных машин».

Троллейбусы в Саратове также осуществляют перевозки пассажиров.

Между тем, пробки на дорогах областного центра составили на 8.30 утра 7 баллов из 10-ти.