Из-за аварии в областном центре встали троллейбусы №№ 4 и 15.

В группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети ВКонтакте пояснили, что транспорт прекратил движение на 1-м жилучастке.

Троллейбусы не едет в сторону Музейной площади от ж/д вокзала.