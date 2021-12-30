В Саратове введён дом обманутых дольщиков «Автодом» на улице Верхней. Его начали строить еще в 2010 году, но в 2016-м все работы были приостановлены, объект включили в реестр проблемных.

В 2021 году строительство дома возобновилось новым инвестором и было завершено к концу года. Сдача объекта переносилась из-за сложностей с подключением коммуникаций. В настоящее время все коммуникации подсоединены, идет заключение договоров на поставку теплоэнергоресурсов.

-Дом строился более 10 лет, сейчас он сдан. Дольщики получили свои квартиры. Мы не могли оставить людей в сложной ситуации. С этим домом было много проблем, но нашли инвестора, строительство объекта завершено. Несколько лет назад у нас было 77 домов обманутых дольщиков, сейчас всего 2 — ЖСК «Буй» и «Росток». Свои обязательства перед людьми выполнили, а это более 8 тысяч семей, — сказал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.