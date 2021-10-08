Сегодня, 8 октября, В Саратовской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан. Об этом заявил губернатор области Валерий Радаев.

— По решению Роспотребнадзора в Саратовской области вводится обязательная вакцинация для государственных и муниципальных служащих, работников соцзащиты, а также граждан, занятых в сфере услуг, потому что их работа связана с постоянными коммуникациями и не всегда возможен дистанционный режим. Хочу попросить работодателей оказать содействие в проведении вакцинации для коллективов. Нужно свести до минимума риски заболеваемости и обеспечить стабильное функционирование всех служб, компаний, организаций, — рассказал он.