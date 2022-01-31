Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о введении интеллектуальной транспортной системы.

— На 7 центральных объектах с оживленным дорожным движением в тестовом режиме запущены детекторы транспортного потока, а перекрестки оснащены «умными» светофорами. Также установлено 5 комплексов фотовидеофиксации и 12 обзорных камер в Кировском и Октябрьском районах города.

Информация о загруженности дорог, интенсивности движения, дорожно-транспортных происшествиях и чрезвычайных ситуациях передается в ситуационный центр ИТС Саратовской области. Он позволит осуществлять мониторинг и управление дорожным движением, общественным и специальным транспортом, сократить время реагирования на транспортные инциденты, — отмечается в сообщении.

Чиновник обозначил задачу на будущее — обеспечить такой техникой весь город, чтобы разгрузить дороги и сделать их более безопасными для жителей и гостей областного центра.