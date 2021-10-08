Вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал в своем телеграмм-канале о введении в Саратове новых мер по борьбе с коронавирусом.

—Каждое решение тщательно анализируется оперативным штабом с участием экспертов. На основании предписания главного санитарного врача продлены ограничения на работу некоторых организаций, — сообщил он.

Так, продлевается запрет на функционирование детских игровых площадок и игровых комнат для детей в помещениях, расположенных в объектах торговли по 24 октября.

Помимо этого, с 11 октября по 24 октября запрещается оказание услуг по курению кальянов в общественных местах в период с 23:00 до 6:00 местного времени.