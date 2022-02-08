Сегодня, 8 февраля, в Саратове состоится I Всероссийский конкурс чтецов Корана имени известного мецената Эдуарда-хаджи Ганеева.

Конкурс хафизов — чтецов священной книги мусульман станет первым большим форумом в Саратовской области в юбилейном 2022 году, когда будет отмечаться 1100-летие официального принятия Ислама народами Волжской Булгарии.

Об этом сообщает глава Духовного управления мусульман Поволжья Мукаддас Бибарсов.

В связи с пандемией Всероссийский конкурс пройдет в ограниченном для гостей и зрителей формате, но будет вестись онлайн-трансляция на сайте dumso.ru.

Начало трансляции в 09.00 по московскому времени и в 10.00 по саратовскому времени.