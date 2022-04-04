В Саратовской области стали в два раза чаще лечить животных за последние несколько месяцев. Об этом сообщает пресс-служба региональной ветеринарии.

За последние три месяца в Краснопартизанской районной станции по борьбе с болезнями животных вылечили 10 собак и 25 кошек. Вакцинированы 28 кошек, 48 собак и 111 непродуктивных домашних животных.

В ветеринарии также уточнили, что среди пациентов были тайский кот с переломом плюсны, лайка с рваными ранами в области шеи, кот с обморожениями подушечек лап.