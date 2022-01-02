Сегодня, 2 января, в Саратове выпадет небольшой снег и будет туман, об этом сообщает коллектив Приволжского УГМС.

В Саратове облачно с прояснениями, идет небольшой снег. Ветер дует северо-западный: 6-11 м/с и отдельные порывы до 15-18 м/с. Температура колеблется от нуля до -2 градусов. Прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее, а также гололед. На дорогах снежные заносы.

В области вероятны осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Местами сильный снег, метель. Ветер дует северо-западный, его скорость составляет 6-11 м/с. Порывы до 15-18 м/с. Мороз несильный: от +1 до -4 градусов.