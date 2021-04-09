На детский конкурс сочинений и рисунков «Мы первые в космосе: от мечты к реальности» поступило свыше 1,6 тысячи работ. Из них более 780 работ подали младшеклассники, более 200 работ направили ученики 10-11 классов. Остальные работы подготовили ученики 5-9 классов.

Его организатором стал саратовский областной институт развития образования и музей педагогической славы области.

Участниками стали не только саратовцы, но и ребята из Ставропольского края, Московской и Нижегородской областей. Ребята представляли творческие работы по номинациям: фотографии; «Тайны звёздных миров» (аппликация, пластилинография, открытка и другая техника). Номинация «Творчество без границ» объединила живописные и графические работы по темам «От книги к звездам», «Семья и космос», «Улыбка Гагарина», «Тепло и радость холодного космоса», «Портрет-картина на космическую тему».

— Разнообразие тем дало юным авторам простор для фантазии. Среди работ – портреты Юрия Гагарина, лунные пейзажи, космические корабли будущего. Ребята проектировали собственные летающие объекты и сами отправлялись в космический полет. На рисунках космонавты выходят в открытый космос, изучают жизнь других планет, гуляют по Луне, дружат с инопланетянами, устремляются к соседним галактикам, живут на межпланетных станциях, изучают солнечную систему. В своих сочинениях ребята рассуждали о глобальных проблемах современности, в фантастических рассказах пробовали предсказать будущее России и нашей планеты. Такие конкурсы учат детей мечтать, фантазировать и ставить высокие цели, – рассказывают организаторы конкурса.

По итогам конкурса издательским центром Саратовского областного института развития образования выпущен сборник «Мы первые в космосе: от мечты к реальности». В него вошли лучшие рисунки, сочинения о космосе и наборы открыток.