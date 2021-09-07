Согласно оценке экспертов Авито Авто, жители Саратова стали чаще интересоваться подержанными автомобилями с небольшим сроком пользования.

В этом году спрос на автомобили моложе трех лет стал на 57,2 процента выше, чем в аналогичный период в прошлом году. Интерес к 4-х и 5-летним автомобилям вырос на четыре процента.

Интерес к «молодым» автомобилям продолжает расти во многих регионах страны, в то время, как интерес к автомобилям старше 6 лет наоборот падает. Это объясняется тем, что после пяти лет у автомобилей заканчивается гарантийный срок, из-за чего они становятся дорогими в эксплуатации, требуя ремонта.

Среди самых популярных моделей, возрастом до трех лет эксперты отметили Lada Granta, Lada Vesta, Hyundai Solaris, Kia Rio и Toyota Camry.