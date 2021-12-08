В Саратове в следующем году планируется высадить более 3 тысяч деревьев. Об этом рассказала начальник управления по охране окружающей среды и зеленых насаждений администрации города Екатерина Захарченко.

-В этом году в Саратове проведены активные работы по обновлению зеленых насаждений. У нас утверждена Концепция озеленения территории города до 2030 года, началась масштабная инвентаризация имеющихся деревьев и кустарников.

На общественных пространствах, а также участках улиц, где проведен ремонт тротуаров, была организована высадка деревьев и кустарников. Так, работы по благоустройству и озеленению проводились на старой Набережной, в сквере им. Ю.А. Гагарина, сквере по Вавилова, сквере имени Гадеева, бульваре по Рахова.

Были частично заменены аварийные насаждения и высажен кустарник. Кроме того, были созданы новые зеленые зоны – это участок Набережной с пляжем и зеленая зона в жилом микрорайоне «Изумрудный», — сообщила она.

Также в этом году в рамках договора на поставку посадочного материала из Новобурасского лесопитомника было доставлено более тысячи деревьев и 1900 кустарников.

В планах на следующий год – предусмотреть денежные средства на инвентаризацию зеленых насаждений и продолжить работу в этом направлении, а также запланировано приобретение саженцев: не менее 3 тысяч штук деревьев и 10 тысяч штук кустарников.