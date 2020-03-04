В Саратове в рамках гастрольного тура выступил Хор Сретенского монастыря.

Новая постановка «Подвиг во имя любви» посвящена 75-летию Победы, которая будет масштабно отмечаться в нашей стране в текущем году.

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке НК «Роснефть». Тур начался 28 января в Архангельске. Выступления хора пройдут в 24 городах присутствия «Роснефти». Заключительный концерт состоится 25 июня во Владивостоке.

В Саратове выступление артистов прошло в стенах Дворца культуры «Россия». Вместительный зал ДК был заполнен до отказа — более 800 человек пришли посмотреть новую музыкально-драматическую постановку. В проекте были задействованы не только участники Хора Сретенского монастыря, но и другие известные виртуозы: народный артист РФ Василий Герелло, актер Оскар Кучера, солист театра «Новая Опера» Хачатур Бадалян, финалистка шоу «Голос. Дети» Анастасия Гладилина и другие.

Создатели постановки приложили максимум усилий, чтобы сделать ее незабываемой. Использовались новейшие технические средства. Концерт сопровождался тематической видеографикой на светодиодных экранах. Звучали авторские саундтреки, а также музыкально-поэтические шедевры военного времени. Песню «День Победы» зал слушал стоя.

По словам художественного руководителя постановки Никона Жилы, создание программы, посвященной памяти о годах Великой Отечественной войны, требует особого отношения и подхода от всех ее участников.

— С музыкальной точки зрения это проект новый — начиная от музыкального материала, заканчивая светом, звуком и другими решениями. Песни военных лет мы стараемся исполнить так, чтобы слушатели вместе с нами переживали моменты невыразимой печали и невыразимой радости – как люди, которые сражались на фронте и без всякого сомнения были готовы отдать жизни за свою страну.

В семье участницы проекта Анастасии Гладилиной воспоминания о войне бережно хранятся, поэтому постановка трогает ее за живое.

— Принимать участие в проекте — большая ответственность и большая честь. Для моей семьи воспоминания о годах Великой Отечественной войны имеют особое значение. Два моих прадедушки прошли ее от начала до конца. К сожалению, их не стало еще до того, как я появилась на свет, — подчеркнула Анастасия Гладилина.

Постановка «Подвиг во имя любви» стала шестым совместным проектом «Роснефти» и Хора Сретенского монастыря. С 2015 по 2019 год с большим успехом прошли концертные представления «Роснефть. Великой Победе посвящается», «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперёд!», «Шедевры мировой культуры».