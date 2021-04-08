В консерватории Саратова пройдут мастер-классы знаменитого театрального режиссера, лауреата Государственной премии РФ, заслуженного деятеля искусств России Георгий Исаакян.
Саратовские зрители знают его по постановке оперы«Дон-Жуан» В.А. Моцарта в Театре оперы и балета, по мировым и российским оперным премьерам с загадочными подтекстами и звучанием старинных инструментов.
Именно по его инициативе состоялись четыре международных фестиваля «Дягилевские сезоны: Пермь — Петербург — Париж», которые оставили немаловажный след в культурной жизни России.
Занятия с мэтром будут идти два дня, 9 и 10 апреля.
График мастер-классов Георгия Исаакяна
09.04.2021
12:00-14:00 — Царская невеста (концертмейстер – О. Султанова)
15:30 — пресс-конференция
16:00 -17:30 — Царская невеста (концертмейстер – Е. Пименова)
17:30 -18:30 — Травиата
11:00-14:00 — Царская невеста (концертмейстер – О. Султанова)
15:00 -17:00 — Травиата