Сотрудниками комитета по ЖКХ в Саратове ежедневно проводятся инспекционные обходы многоквартирных домов в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Сегодня, 24 января, в очистке дворовых территорий жилых домов задействовано 187 единиц спецтехники с учетом техники малой механизации, 1919 дворников, 57 бригад на очистке крыш.

От наледи и сосулек были очищены 166 крыш, выставлены ограждения у 426 МКД, от снега и льда очищены дворовые территорий 979 домов.

Всего сегодня обследовано 375 многоквартирных домов на предмет их содержания в зимний период. Выявлено, что по 321 адресу управляющими организациями проводятся работы по очистке крыш домов и дворов, тротуаров, дворовых проездов от снега и наледи.

По 54 адресам меры по очистке придомовых территорий от снега и наледи не приняты. Из выявленных накануне 47 нарушений устранены проблемы по 21 территориям, по 12 домам выданы предписания.