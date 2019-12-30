Прокуратура и полиция Октябрьского района провели рейд по выявлению точек торговли аналогов снюса.

Так, в одном из саратовских магазинов правоохранители изъяли упаковки с никотиновой жевательной смесью без сертификатов качества.

Саратовская Облдума уже внесла законопроекты о запрете продажи несовершеннолетним бестабачных никотиновых изделий.

Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя отметила:

Мы очень рады, что на данный момент их начали устранять, так как безопасность детей всегда превыше всего.

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