Прокуратура и полиция Октябрьского района провели рейд по выявлению точек торговли аналогов снюса.
Так, в одном из саратовских магазинов правоохранители изъяли упаковки с никотиновой жевательной смесью без сертификатов качества.
Саратовская Облдума уже внесла законопроекты о запрете продажи несовершеннолетним бестабачных никотиновых изделий.
Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя отметила:
— Мы очень рады, что на данный момент их начали устранять, так как безопасность детей всегда превыше всего.