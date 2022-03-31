За пять дней текущего месяца сотрудники ГИБДД выявили свыше 90 нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Так, из них двое нарушили правила остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, 18 — нарушили правила остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре.

Кроме того, семеро нарушили правило остановки или стоянки транспортных средств на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним. 13 — оставили машины в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов.

Также 59 водителей не соблюдали требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств.