Полицейские выявили два факта публичных действий граждан, которые были направлены на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации на Украине.

В отношении двух жителей областного центра, которые устроили и провели пикеты, составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Суд рассмотрел оба дела и вынес решение о назначении каждому пикетчику штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Уточняется, что молодые люди стояли с плакатами в центре Саратова.