Министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Петаев рассказал о соблюдении профилактики в салонах автобусов.

— Мы следим за этим, в салонах размещена информация о необходимости ношения перчаток и масок. 79,2 процента сотрудников транспорта вакцинированы от коронавируса. Сейчас в исправное состояние приводятся все системы отопления в транспорте. Забитые автобусы с утра и вечером объяснены тем, что не весь транспорт выходит на линию, — отметил он.

Отмечается, что за 10 месяцев составлено более 1900 административных протоколов по нарушению масочного режима в автобусах. Особое внимание уделяется в саратове площади ленина, вокзалу, крытому рынку и мирному переулку — там проверки проходят чаще.