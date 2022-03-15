Сотрудниками комитета по архитектуре на постоянной основе проводится работа по выявлению самовольно измененных фасадов нежилых зданий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

Так, на пересечении улиц Большая Казачья и Астраханская выявлены нарушения: ликвидация оконных проемов, изменение цветовых решений и материалов отделки фасадов. В настоящее время устанавливается собственник объекта, которого уведомят о составлении протокола об административном правонарушении.

После составления протоколы будут направлены в городскую административную комиссию. Нарушителям грозит административная ответственность.