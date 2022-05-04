В Саратове будут судить жителя Калининского района. Он подозревается в надругательстве над ребенком, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

42-летний мужчина обвиняется в двух эпизодах сексуального преступления. По версии следствия, он надругался над 11-летней падчерицей в «шестерке», когда свернул в поле между селами Николаевка и Шклово.

При этом он угрожал девочке убийством. Подобный инцидент произошел спустя полгода. Мать девочки заснула, а мужчина вновь применил сексуальное насилие к ребенку.

Свою вину он не признал.