В Саратове продолжается активная работа по отлову безнадзорных животных. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

С 1 по 8 апреля были отработаны 152 заявки на отлов собак.

В связи с большим количеством обращений от саратовцев и для удобства горожан заявки теперь принимаются Единой дежурно-диспетчерской службой по тел.: 659-659

Вся необходимая информация будет передана в соответствующий район и далее подрядчикам, которые в течение 3-х дней с момента поступления заявки приедут на место и произведут отлов.