В последние несколько дней из-за сильного снегопада все городские службы переведены на усиленный режим работы. Комитетом муниципального контроля за 3 дня обследовано 1 400 объектов торговли, сообщает администрация.

По итогам вручено 1 260 уведомлений о необходимости своевременной уборки и вывоза снега и льда, обработки улиц противогололедными материалами, очистки от

снега крыш и удалении сосулек.

Также за плохую уборку к административной ответственности будет привлечено 87 владельцев объектов недвижимости, 10 — за невыполнение требований по своевременной очистке крыш от снега, наледи и сосулек.